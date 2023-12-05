Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Президента России Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году. Такое заявление сделал лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости со ссылкой на газету Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — заявил он.

При этом президент Бразилии отказался оценивать решение Международного уголовного суда, указав, что «он их выполняет или не выполняет». По его словам, если глава российского государства примет приглашение и решит участвовать, то поедет на саммит с полным знанием возможных последствий. Однако никакого ареста, вероятно, не произойдет.

Лула да Силва напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Он также подчеркнул, что Бразилия несет ответственность за происходящее на саммите, так как она — подписавшая сторона.