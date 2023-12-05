Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Президента России Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году. Такое заявление сделал лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости со ссылкой на газету Correio Brasiliense.

Бразилия пригласит Путина на саммит G20
© ТАСС

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — заявил он.

При этом президент Бразилии отказался оценивать решение Международного уголовного суда, указав, что «он их выполняет или не выполняет». По его словам, если глава российского государства примет приглашение и решит участвовать, то поедет на саммит с полным знанием возможных последствий. Однако никакого ареста, вероятно, не произойдет.

Лула да Силва напомнил, что Россия, как, например, и США, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Он также подчеркнул, что Бразилия несет ответственность за происходящее на саммите, так как она — подписавшая сторона.

Ранее Лула да Силва в интервью индийскому телеканалу Firstpost заявил, что Владимир Путин легко может приехать в Бразилию, так как до тех пор, пока он остается президентом РФ, «нет ни единого шанса на то, что он будет задержан» по решению Международного уголовного суда.

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