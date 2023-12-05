Захарова объяснила слова Лаврова на СМИД ОБСЕ

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания — Прим. «Ленты.ру».), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — рассказала Захарова.

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Она также отметила, что западные страны использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема», пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова также напомнила, что с той же целью ряд журналистов создали фейк, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Лаврова, которая был сделана до официального заседания.

30 ноября Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please («Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции не было понятно, кому он адресовал эту реплику.

Во время пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском языке.