Путин выдвинул Латвии угрозу

«Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Если они (власти — прим. URA.RU) будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той стране, работали, создавали блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — отметил Путин во время общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировал телеканал «Россия 24».