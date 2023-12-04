Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что все мигранты в стране должны уважать российские законы и традиции.

«Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики», — сказал он.

По словам Путина, это значит, что мигранты должны быть подготовлены с языковой и этнокультурной точки зрения, знать русские традиции и уважать законы.

При этом в России их права также должны быть обеспечены, добавил он.

Ранее в МВД предложили запретить нелегальным мигрантам в России водить автомобиль, а также открывать ИП и приобретать недвижимое имущество.