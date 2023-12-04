Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»
Журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского издания. Об этом сообщается на его сайте.
В Time отметили, что, несмотря на то, что в 2023 году Путин столкнулся с угрозой из-за мятежа «Вагнер», в итоге он лишь укрепил свои позиции. Также в издании напомнили, что президент РФ в 2007 году уже становился человеком года по версии журнала и неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных персон.
Помимо Путина в шорт-лист 2023 года вошли председатель Китая Си Цзиньпин, певица Тейлор Свифт, глава компании OpenAl Сэм Альтман, кукла Барби, британский король Карл III и другие.
Победителя определят 6 декабря.
Напомним, что в 2022 году звание «Человека года» по версии Time получил Владимир Зеленский.