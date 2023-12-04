Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

Журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского издания. Об этом сообщается на его сайте.

В Time отметили, что, несмотря на то, что в 2023 году Путин столкнулся с угрозой из-за мятежа «Вагнер», в итоге он лишь укрепил свои позиции. Также в издании напомнили, что президент РФ в 2007 году уже становился человеком года по версии журнала и неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных персон.