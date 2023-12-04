Ушаков анонсировал два зарубежных визита Путина

Ушаков: Путин запланировал визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Глава России Владимир Путин намеревается посетить на этой неделе Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, это будут первые визиты российского лидера в эти страны после начала спецоперации.
Ушаков отметил, что Путин направляется в ОАЭ и Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Он добавил, что сначала глава государства намеревается посетить Абу-Даби, а уже затем направится в Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
«Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными», — подчеркнул помощник президента.
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