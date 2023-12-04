Ушаков анонсировал два зарубежных визита Путина

По данным агентства, это будут первые визиты российского лидера в эти страны после начала спецоперации.

Ушаков отметил, что Путин направляется в ОАЭ и Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Он добавил, что сначала глава государства намеревается посетить Абу-Даби, а уже затем направится в Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.