Путин посетил международный форум «Мы вместе». Главное
Президент РФ Владимир Путин посетил международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит на площадке выставки форума «Россия» на ВДНХ.
Во время форума президент принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Волонтёр года». Лауреатом премии стала жительница Воронежа Наталья Аминева, которая в 2017 году создала детский волонтерский экологический отряд «Юннаты из "Ростка"». Под её руководством отряд занимается экопросвещением и природоохранной деятельностью, а также проводит экопикники и прочие акции.
«Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас», — заявил Путин во время награждения Аминевой.
Кроме того, во время вручения премии президент выразил активистам благодарность за помощь участникам СВО и их родственников. По его словам, поддержка последних является одной из приоритетных задач для России.
«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», — сказал президент.
Путин также заявил, что 25% населения России являются добровольцами и волонтерами, а всего в России насчитывается более 100 тысяч волонтёрских организаций.
«Это неслучайно, все-таки в традициях, культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение», — считает он.
Помимо церемонии награждения, Путин также осмотрел часть выставки «Россия». Президенту показали макет советского бункера, который использовался в ходе испытаний первой атомной бомбы, а также копию кабинета Иосифа Сталина.
Президент также осмотрел экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которая была организована детским движением «Движение Первых». Во время посещения этой выставки Путин пообщался с юными участниками движения — послушал об их мечтах, а также оставил собственное пожелание: «исполнения желаний, планов, надежд».
С президентом также пообщалось несколько спортсменов — они подарили ему книгу о чемпионе Олимпийских игр в Лондоне 2012 года дзюдоисте Тагире Хайбулаеве, а ещё пригласили Путина посетить детский турнир.
Во время мероприятия Путин не оставил без внимания и всероссийскую благотворительную акцию «Ёлка желаний», которая также проходит в рамках выставки «Россия». Суть акции состоит в том, что все желающие могут подарить подарки и исполнить желания тех, кто нуждается в помощи. К инициативе присоединился и президент, который пообещал исполнить три желания — побывать в роли ведущего новостей, увидеть озеро Байкал и посетить Эрмитаж.
После посещения выставки «Россия» президент вернулся в Кремль, где будет принимать верительные грамоты от послов.