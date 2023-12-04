В МИД прокомментировали заявления Эстонии о возможном закрытии границы с РФ

Россия пока не получала официальной информации от Эстонии по поводу возможного закрытия границы. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов , передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей республики не посещать Россию из-за возможного закрытия границ. По его словам, в Эстонии оценивают ситуацию на границе Финляндии с Россией и не исключают возможности закрытия российской границы. До этого эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ.