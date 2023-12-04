Песков ответил на вопрос о провокациях США

Россия не приветствует провокационные действия любого рода. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ura.ru

© youtube

«Любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Приветствуем любые шаги, которые ведут к росту взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал Песков. Газета.ру