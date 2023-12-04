Песков ответил на вопрос о провокациях США
Россия не приветствует провокационные действия любого рода. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ura.ru
«Любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Приветствуем любые шаги, которые ведут к росту взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал Песков. Газета.ру
Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил, что появление корабля прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли) нарушило суверенитет КНР. Как уточнил Тянь Цзюньли, своими действиями Вашингтон подрывает стабильность в регионе, "серьезно нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений". Тасс