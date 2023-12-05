В России заявили о готовности к переговорам с Украиной в западной стране

Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Но главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — подчеркнул он.

При этом, как сообщил изданию посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пока Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада воевать до последнего украинца. Он отметил, что Киев «практически не субъектен» и запретил себе вести переговоры с Москвой, а Запад фактически обеспечивает продолжение конфликта и не демонстрирует стремления к диалогу.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности. За перемирие на Украине и начало переговоров с Россией выступила Словакия. Глава МИД страны Юрай Бланар аргументировал такое решение тем, что в конфликте нет никакого прогресса, при этом обе его стороны несут потери.