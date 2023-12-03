Кадыров: украинцам нужно одуматься и перестать идти на верную смерть

Украинцам не следует идти на верную смерть, выполняя приказы командиров. С таким обращением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: украинцам нужно одуматься и перестать идти на верную смерть
© Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

«Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он добавил, что несмотря на отсутствие продвижений на западной окраине Клещеевки, украинское командование продолжает слать военных под российский огонь.

Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне СВО

Кадыров сообщил, что на данном направлении Вооруженные силы Украины несут ежедневные потери благодаря отряду «Шустрого» из спецназа «АХМАТ». Он также поблагодарил военных за грамотную и эффективную работу в зоне СВО.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск, совместно с авиацией и артиллерией, нанесли поражение 24-й и 93-й механизированным бригадам ВСУ в районах Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. Украинцы потеряли до 110 солдат и две боевые машины пехоты.