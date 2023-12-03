Кадыров: украинцам нужно одуматься и перестать идти на верную смерть

Украинцам не следует идти на верную смерть, выполняя приказы командиров. С таким обращением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он добавил, что несмотря на отсутствие продвижений на западной окраине Клещеевки, украинское командование продолжает слать военных под российский огонь.

Кадыров сообщил, что на данном направлении Вооруженные силы Украины несут ежедневные потери благодаря отряду «Шустрого» из спецназа «АХМАТ». Он также поблагодарил военных за грамотную и эффективную работу в зоне СВО.