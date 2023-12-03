— Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира, — написал Зампред Совбеза РФ в своем официальном аккаунте в социальной сети X.