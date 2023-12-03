«Генерал без колебаний»: Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил главу американского Пентагона Ллойда Остина за то, что тот придал огласке настоящую причину помощи Украины, которой является развитие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки.
— Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира, — написал Зампред Совбеза РФ в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
Дмитрий Медведев отметил искренность Ллойда Остина и подчеркнул, что главной целью Соединенных Штатов в рамках помощи Киеву выступает именно модернизация военной мощи своей страны, а не помощь другому государству.
Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не допустят победы России в специальной военной операции на Украине и планируют дальше помогать киевскому режиму поставками военной помощи.
Ранее Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором пригрозил, что Россия будет пропорционально отвечать на агрессивные выпады извне.