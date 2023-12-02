Стало известно, когда Путин может посетить выставку «Россия»

Президент РФ Владимир Путин может посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первых числах декабря, сообщили «Ведомостям» четыре источника, близких к администрации главы государства. По их словам, на мероприятии в начале месяца будут вручать награды добровольцам и волонтерам, а Путин еще ни разу не пропускал такое событие.

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Награды будут вручать в рамках форума «Мы вместе», который состоится с 4 по 8 декабря, а День добровольца отмечается 5 декабря. Исходя из этого источники допустили, что президент России именно в эти числа посетит выставку.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что в эту неделю одной из главных тем выставки будет поддержка ветеранов спецоперации и их семей. В рамках форума будут представлены лучшие региональные практики по помощи и адаптации участников боевых действий, уточнил депутат.