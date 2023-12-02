Медведев сравнил масштаб Москвы со странами Европы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии «Юрист года — 2023» заявил, что Москва по своему масштабу больше, чем большинство государств Европы «средней паршивости». Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы понимаем, что такое Москва. Это больше (по масштабу. — «Газета.Ru»), чем большинство государств Европы средней, так сказать, паршивости, что называется», — сказал Медведев.

Также Медведев заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин поскромничал, говоря, что он сейчас находится на хозяйственной работе. По словам Медведева, работа «закалила Сергея Семеновича как блестящего юриста».

3 декабря в России отмечается День юриста. В этот день Медведев вручил Собянину премию в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав». Также Медведев подчеркнул, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки недружественных стран навязать право избранных.