В РФ отреагировали на сообщение о тайных переговорах Герасимова и Залужного

Сегодня никаких тайных переговоров с Украиной со стороны России не ведется и вестись не может. Все действия Москвы координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин и Министр обороны России Сергей Шойгу. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на сообщение о тайных переговорах по линии Валерий Герасимов — Валерий Залужный заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.