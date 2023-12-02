Аксенов обвинил Зеленского во лжи из-за Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что полуостров ждет возвращения в состав Украины. В эфире радио «Спутник в Крыму» Аксенов отметил, что на самом деле в Крыму ждут, когда «пленного Зеленского» доставят на полуостров, где его «будут возить и показывать».

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Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это все популизм, вранье и ложь, — сказал глава республики.

Зеленский ранее заявил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения». При этом Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона, отметил глава Украины.

В конце октября ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, была продана на открытом аукционе. Победителем торгов стала Ольга Николаевна Липовецкая, которая заплатила за недвижимость 44,3 млн рублей.