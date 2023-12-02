Аксенов обвинил Зеленского во лжи из-за Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что полуостров ждет возвращения в состав Украины. В эфире радио «Спутник в Крыму» Аксенов отметил, что на самом деле в Крыму ждут, когда «пленного Зеленского» доставят на полуостров, где его «будут возить и показывать».
Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это все популизм, вранье и ложь, — сказал глава республики.
Зеленский ранее заявил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения». При этом Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона, отметил глава Украины.
В конце октября ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, была продана на открытом аукционе. Победителем торгов стала Ольга Николаевна Липовецкая, которая заплатила за недвижимость 44,3 млн рублей.
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев ранее высказал мнение, что Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже по приказу властей. Он считает, что у Киева нет инструментов, с помощью которых было бы возможно взять полуостров под свой контроль. По мнению политолога, военное руководство может мобилизовать еще больше людей, однако это не приведет к успеху.