Путин изменил состав СПЧ

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин изменил состав СПЧ
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Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре этого года.

Тем же указом глава государства включил в совет несколько новых членов, среди которых — правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлиа Назарова и другие.

В СПЧ не поступали жалобы на обновленный закон об иноагентах

Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с членами СПЧ до конца года. Глава совета Валерий Фадеев рассказал «Ленте.ру», что встреча, скорее всего, пройдет в онлайн-формате. Круг планируемых к обсуждению вопросов широк, никаких запретных тем нет, подчеркнул глава СПЧ.

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