Путин изменил состав СПЧ

Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре этого года.

Тем же указом глава государства включил в совет несколько новых членов, среди которых — правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлиа Назарова и другие.