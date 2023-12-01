Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Исключить из состава Совета Горгадзе Ш.О., Мукомолова А.Ф., Никитинского Л.В., Полякову М.Ф., Резника Г.М. и Ясина Е.Г», — говорится в указе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в декабре проведёт встречи с членами Совета по правам человека.