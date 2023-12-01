Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил юриста Генри Резника, адвоката Шота Горгадзе и ещё несколько человек из состава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Исключить из состава Совета Горгадзе Ш.О., Мукомолова А.Ф., Никитинского Л.В., Полякову М.Ф., Резника Г.М. и Ясина Е.Г», — говорится в указе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в декабре проведёт встречи с членами Совета по правам человека.