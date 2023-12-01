Лавров поставил на место немецкую журналистку

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ в Скопье попросил немецкую журналистку цитировать его правильно.

Как пишет ТАСС, на пресс-конференции корреспондент Deutsche Welle* спросила у российского министра, планирует ли Москва покинуть ОБСЕ.

Также она заявила, что якобы глава российского МИД заявлял о коллапсе ОБСЕ.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», — отметил министр.

Лавров заметил, что ему известно, что в ФРГ «принято, чтобы члены правительства разжёвывали журналистам, что им надо писать».

Он добавил, что в России уважают журналистов и «оставляют на их воображение» то, как они будут излагать итоги пресс-конференции.

После этого журналистка на русском языке заявила, что немецким журналистам «никто не говорит, что писать».

«Так вы и по-русски ещё умеете?» — сказал ей Лавров, улыбнувшись.

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано покинули заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку «просто трусят» и боятся честного разговора.