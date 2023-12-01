Лавров: Блинкен и Боррель уехали с заседания СМИД ОБСЕ, боясь честного разговора

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и американский госсекретарь Энтони Блинкен показали свою трусость и боязнь любого разговора с фактами на руках. Так их побег с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) охарактеризовал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Как рассказал дипломат, на совещании отсутствовали министры Польши и стран Прибалтики, а также Боррель и Блинкен. "Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", - утверждает министр. По мнению Лаврова, тот же страх "объясняет все эти выверты с невыдачей виз" российским дипломатам на мероприятия ООН в Нью-Йорке и на сессии ЮНЕСКО в Париже. "Это элементарная трусость", - констатировал глава внешнеполитического ведомства. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел из стран Запада "говорили о ерунде" на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.