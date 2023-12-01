Песков заявил о конце америкоцентричного мира

«Есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты – это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях», – добавил он, подчеркнув, что «мир гораздо более многообразен, чем США».