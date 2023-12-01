Экс-губернатор Воронежской области скончался в Москве

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников скончался утром 1 декабря в Москве, сообщает MK.RU. По предварительным данным, причиной смерти экс-губернатора на 84-м году жизни стала сердечная недостаточность.

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По данным издания, Калашников умер в районе семи часов утра в своей квартире на улице Академика Королева. Он был председателем Воронежского облисполкома в 90-е годы. 16 октября 1991 года стал первым главой администрации области и пробыл на этой должности до 18 марта 1992 года. Он был отстранен от должности по указу бывшего президента РФ Бориса Ельцина.

30 ноября в США в возрасте 100 лет скончался бывший экс-госсекретарь Генри Киссинджер. Уроженец Веймарской республики умер дома, в Коннектикуте. Сенатор Сергей Цеков заявлял, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Вашингтона, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России.