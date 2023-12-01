В России выразили готовность возобновить связи с Западом

Москва не принимала решение о разрыве связей с западными странами, это была их инициатива, тем не менее она готова их возобновить на взаимовыгодной и справедливой основе. Об этом в интервью комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

По его словам, именно Запад приостанавливал и прекращал сотрудничество с Россией. «Мы в любой момент готовы возобновить, разумеется, на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе. Мне кажется, что такой баланс, он так или иначе возобладает, потому что это велит здравый смысл», — подчеркнул сенатор.