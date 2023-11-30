Медведев прокомментировал решение Рады об отмене выборов президента
Решение Верховной Рады Украины об отмене выборов президента означает, что «маски окончательно сброшены», рассказал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец», — подчеркнул политик.
По его словам, в случае проведения выборов у действующего главы страны могли бы появиться конкуренты, что «чрезвычайно опасно в условиях провального «контрнаступа» с большим количеством жертв».
Кроме того, в ходе предвыборной кампании могут вскрыться случаи «запредельного воровства на крови», заметил Медведев.
Важно также то, что иностранные спонсоры начнут выделять средства различным кандидатам, а Зеленский желает получать деньги от Запада единолично, отметил политик.
Медведев резюмировал, что это решение следует воспринимать положительно, так как оно приведет к тому, что «ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента».