«Пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец», — подчеркнул политик.

По его словам, в случае проведения выборов у действующего главы страны могли бы появиться конкуренты, что «чрезвычайно опасно в условиях провального «контрнаступа» с большим количеством жертв».

Кроме того, в ходе предвыборной кампании могут вскрыться случаи «запредельного воровства на крови», заметил Медведев.

Важно также то, что иностранные спонсоры начнут выделять средства различным кандидатам, а Зеленский желает получать деньги от Запада единолично, отметил политик.