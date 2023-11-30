Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев
Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он назвал сенатора «легендой области» и отметил профессионализм политика.
«Молодой совсем. Только что был юбилей — 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях…» — сказал Никитин.
Как отмечается на сайте Совета Федерации, Лебедев работал сенатором от Нижегородской области с сентября 2014 года.
В 2014—2023 годах он занимал пост зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.