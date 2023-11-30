Венгрия получила от РФ заверения в продолжении всех контрактов по нефти и газу
Будапешт получил от Москвы заверения в том, что поставки нефти и газа будут продолжены, и все долгосрочные контракты в этой области будут выполнены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.
"Что касается поставок природного газа и нефти, то мой коллега Сергей Лавров заверил нас, что Россия и российские компании будут полностью соблюдать заключенные с нами контракты. Все поставки осуществляются по плану, и так и будет дальше", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).