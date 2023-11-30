Венгрия получила от РФ заверения в продолжении всех контрактов по нефти и газу

"Что касается поставок природного газа и нефти, то мой коллега Сергей Лавров заверил нас, что Россия и российские компании будут полностью соблюдать заключенные с нами контракты. Все поставки осуществляются по плану, и так и будет дальше", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).