Лавров предрек Молдавии участь новой жертвы Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Молдавии уготована участь следующей «жертвы» в развязанной западными странами гибридной войне против России. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД России констатировал, что НАТО и ЕС убивают формат «5+2», напомнив, что одной из сорванных попыток решить проблемы был меморандум Козака, позволявший «надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад».

«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — заявил Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.

Он высказал мнение, что Молдавии «уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России».

Конфликт между Кишиневом и Тирасполем длится свыше 30 лет. Власти Молдавии пытались силой решить проблему, но ополчению непризнанной республики удалось отбить нападение. С тем, чтобы не допустить противостояния в дальнейшем, в регион были введены российские миротворцы.