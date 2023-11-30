Захарова показала таблички "зарезервировано для НАТО" на столах СМИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила фотографию столов из зала заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ , на которой видны разложенные рукописные таблички "зарезервировано для НАТО ".

"На столах в зале заседания СМИД ОБСЕ наглядное проявление того, о чем говорил Сергей Лавров в своем выступлении: под давлением США логика ОБСЕ подменяется агрессивной идеологией НАТО", - прокомментировала Захарова фотографию в своем Telegram-канале.

Выступая на СМИД ОБСЕ, Лавров отметил, что ОБСЕ сегодня находится "в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными". Министр добавил, что ОБСЕ превращают в "придаток НАТО", что ставит вопрос, стоит ли инвестировать в "оживление" организации.