Захарова показала таблички "зарезервировано для НАТО" на столах СМИД ОБСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила фотографию столов из зала заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, на которой видны разложенные рукописные таблички "зарезервировано для НАТО".
"На столах в зале заседания СМИД ОБСЕ наглядное проявление того, о чем говорил Сергей Лавров в своем выступлении: под давлением США логика ОБСЕ подменяется агрессивной идеологией НАТО", - прокомментировала Захарова фотографию в своем Telegram-канале.
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Выступая на СМИД ОБСЕ, Лавров отметил, что ОБСЕ сегодня находится "в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными". Министр добавил, что ОБСЕ превращают в "придаток НАТО", что ставит вопрос, стоит ли инвестировать в "оживление" организации.