Лаврова сравнили с «легендой номер 17»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку сравнила главу ведомства Сергея Лаврова с хоккеистом Валерием Харламовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на совете глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лавров выступил под номером 17; в свое время хоккеист Харламов выходил на лед под этим же номером.

«Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда номер 17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки», — сказала Захарова.

Отмечается, что агрессивно настроенной пятеркой она назвала Польшу, три прибалтийские республики и Украину. Эти страны демонстративно отказались от присутствия на мероприятии из-за участия Лаврова.