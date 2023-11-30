Генсек СНГ Лебедев оценил соблюдение прав человека на Западе

Мудрые советы, которыми делился еще два века назад прославленный Иван Крылов в басне "Мартышка и очки", и сегодня зеркально отражают лицемерную политику истеблишмента западных стран, в которых, на самом деле, так далеко до соблюдения прав человека и демократии.

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Комментируя данную проблематику, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед заседанием 30 ноября Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружеств подчеркнул в беседе с журналистами ее актуальность, "особенно в связи с тем, что усилились необоснованные нападки и обвинения в адрес стран СНГ о якобы нарушении прав человека, несоблюдении этих прав и нарушении принципов демократии".

Как человек, который много лет проработал за рубежом, Лебедев заявил, что ситуация, которая наблюдается сегодня за океаном, "последние президентские выборы, нарушения прав человека и основ демократии, которые происходят и в Западной Европе, не дают права этим государствам обвинять страны СНГ, Россию, Беларусь в каких-либо нарушениях прав человека".

В минской штаб-квартире СНГ, информирует БЕЛТА, постпреды в четверг обсуждают деятельность Совета руководителей миграционных органов и Совета руководителей подразделений финансовой разведки. Кроме того, будет дана оценка и итогам работы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Генеральный секретарь СНГ сообщил также об внеочередной встрече глав правительств стран Содружества, которая по инициативе премьер-министра РФ Михаила Мишустина пройдет в Москве 18 декабря.