Путин назвал лучшие качества Киссинджера

Президент России Владимир Путин назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем. Об этом он заявил в официальной телеграмме c соболезнованиями жене политика, опубликованной на сайте Кремля. News.ru
«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нём», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы российского государства. RT на русском
В период президентства Ричарда Никсона (1969-1974) Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности и государственного секретаря, в период президентства Джеральда Форда (1974-1977) продолжил занимать пост госсекретаря. Парламентская газета