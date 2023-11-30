Путин назвал лучшие качества Киссинджера

Президент России Владимир Путин назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем. Об этом он заявил в официальной телеграмме c соболезнованиями жене политика, опубликованной на сайте Кремля. News.ru

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нём», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы российского государства. RT на русском