Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера
Президент России Владимир Путин направил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Нэнси Киссинджер по случаю смерти ее мужа. Документ опубликован 30 ноября на сайте Кремля.
Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно о смерти Киссинджера на 101-м году жизни.
Путин назвал бывшего государственного секретаря США выдающимся дипломатом и дальновидным государственным деятелем. Он напомнил, что именно с его именем связана линия на разрядку международной напряженности между СССР и США.
«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем. Желаю Вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — написал глава государства.
В период президентства Ричарда Никсона (1969-1974) Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности и государственного секретаря, в период президентства Джеральда Форда (1974-1977) продолжил занимать пост госсекретаря. В этот период играл доминирующую роль во внешней политике США. Находился в центре переговоров с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом и другими странами.