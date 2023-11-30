Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем. Желаю Вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — написал глава государства.