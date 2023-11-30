«Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

Видео дня

Изначально маршрут в Скопье, где пройдет мероприятие, был проложен через Болгарию, однако власти страны развернули самолет в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.

Глава МИД России прибыл на заседание СМИД ОБСЕ в Северную Македонию в ночь на 30 ноября. Официальный представитель ведомства сообщила, что многие страны запросили двусторонние и многосторонние встречи с Лавровым на полях мероприятия.

Мария Захарова высмеяла решение болгарских властей

Захарова высмеяла решение болгарских властей. Она уточнила, что в официальной ноте министерства иностранных дел официальные лица запретили находиться в небе не самолету, а человеку.

Самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат назвала поведение властей Болгарии проявлением «злобной глупости русофобов», отметив, что до такого дошло впервые.

Представитель МИД напомнила болгарам о правилах воздушного сообщения

Захарова отметила, что в случае с запретом полета над территорией Болгарии речь идет об «опасной глупости какого-то интригана» во властных структурах государства.

Дипломат напомнила, что правила воздушного сообщения регулируются Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 1944 года. Документ разъясняет, что в понятие территории страны входят ее сухопутные земли в пределах границ и прилегающие воды. Воздушное пространство не входит в это определение.

В связи с этим действие санкций Евросоюза (ЕС) не может распространяться на беспосадочный перелет на самолете, в котором находится лицо, которому запрещен въезд, подчеркнула Захарова.

Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет. Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уточнил, что визит Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ не нарушит антироссийских санкций.

Страны Запада пытались помешать присутствию России на заседании в Скопье

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. 14 ноября министр иностранных дел принимающей стороны Буяр Османи заявил, что вопрос о приезде Лаврова на встречу пока не решен.

В прошлом году ему было отказано в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. Замглавы польского МИД Яблоньский объяснил это тем, что Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы.

21 ноября стало известно, что Северная Македония откроет небо для российских самолетов на время поездки министра. Решение приветствовал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он назвал отказ от взаимодействия с Россией опасным для западных стран.

При этом нескольких российских журналистов не допустили к освещению встречи. Мария Захарова сообщила, что Москва наблюдает попытки некоторых представителей Запада помешать нормальному участию представителей России в мероприятии.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались присутствовать на встрече из-за участия в ней российской делегации. Кроме того, мероприятие не посетит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По мнению украинских дипломатов, присутствие представителей Москвы «только усугубит кризис, в который Россия втянула ОБСЕ».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что встреча с Лавровым в Скопье не планируется. Также глава российского МИД не будет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пояснил, что американская сторона не запрашивала встречи и не отправит подобный запрос.