Захарова ответила на отказ Болгарии пропустить самолет Лаврова

Впервые в истории «глупость властей» дошла до того, что в «небе запретили находиться не самолету, а человеку в самолете». С таким заявлением в адрес правительства Болгарии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глупость русофобов дошла до того, что впервые в истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете. Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету РФ пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала официальный представитель российского ведомства в своем telegram-канале.

По мнению Захаровой, это решение противоречит правилам воздушного сообщения, которые отражены в Чикагской конвенции. В документе прописал термин «территория» государства, куда не входят воздушные границы. Таким образом, действие санкций Евросоюза не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию страны, подчеркивает она.