В МИД отреагировали на исключение РФ из организации по запрещению химоружия

«Российская Федерация признательна всем, кто не поддался такому давлению, нашел в себе силы противостоять циничному диктату со стороны евроатлантических союзников во главе с Вашингтоном и Брюсселем и отдал свой голос за Россию, которой по праву должно принадлежать место в Исполнительном совете ОЗХО в силу крупнейшей в регионе химической промышленности и наиболее активной позиции на этой специализированной международной площадке в противодействии усилиям стран НАТО и Евросоюза по превращению ее в инструмент своей геополитики», — указал МИД РФ.