В МИД отреагировали на исключение РФ из организации по запрещению химоружия
Москва продолжит взаимодействие с союзниками и партнерами на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Министерство иностранных дел России.
Так в ведомстве отреагировали на исключение РФ из организации. Как заявили дипломаты, лишение России места в исполнительном совете ОЗХО — «избирательная экзекуция». Как считают в министерстве, западные страны шантажируют при голосовании в совет организации.
Россия не набрала 65 голосов из минимальных 66 для участия в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, из-за чего страна была исключена. При этом 21 государство было избрано в ОЗХО.
«Российская Федерация признательна всем, кто не поддался такому давлению, нашел в себе силы противостоять циничному диктату со стороны евроатлантических союзников во главе с Вашингтоном и Брюсселем и отдал свой голос за Россию, которой по праву должно принадлежать место в Исполнительном совете ОЗХО в силу крупнейшей в регионе химической промышленности и наиболее активной позиции на этой специализированной международной площадке в противодействии усилиям стран НАТО и Евросоюза по превращению ее в инструмент своей геополитики», — указал МИД РФ.