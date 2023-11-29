Путин заявил, что русский геном содержит "хорошую информацию"

"Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали", - ответил Путин и обещал обсудить этот вопрос с главой компании Игорем Сечиным.



"Я знаю, что компания Роснефть поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот Роснефть занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно", - заключил он.