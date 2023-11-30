В Кремле дали оценку подписанию новой программы Украина - НАТО

"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями, которые носят провокационный характер к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков журналистам.