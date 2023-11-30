В Кремле дали оценку подписанию новой программы Украина - НАТО
Подписание новой программы сотрудничества между НАТО и Украиной в Кремле считают "действиями провокационного характера", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, что НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.
Стороны обсудили преобразования, которые Киев должен провести для сближения с Североатлантическим альянсом, включая реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.
"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями, которые носят провокационный характер к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков журналистам.