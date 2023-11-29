Депутат Госдумы Олег Нилов призвал переименовать Финский залив в Невский из-за перехода Хельсинки в «авангард русоненавистничества». Об этом сообщает Дума ТВ.

Нилов назвал последние решения властей Финляндии провокационными и заявил, что когда-то нейтральная страна теперь «выступает в авангарде русоненавистничества и откровенного нацизма, откровенной бандеровщины». Ситуация, которая складывается на границе России с Финляндией, вредит жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии, подчеркнул Нилов.

Депутат назвал спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо «откровенным нацистом», которого в его же стране не раз привлекали к ответственности за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.

«Сегодня это спикер парламента, который призывает к убийству россиян», — подчеркнул депутат.

По словам Нилова, в Санкт-Петербурге ему задают вопросы, почему в такой ситуации залив по-прежнему называется Финским, а не Невским. Депутат отметил, что в 1723 году Петр I, основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским.

В середине ноября стало известно о планах властей Финляндии закрыть часть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло за последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.