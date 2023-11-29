Самый богатый депутат Госдумы сложит с себя полномочия
Самый богатый депутат Госдумы по итогам прошлого года Владимир Блоцкий сложит с себя полномочия. Об этом пишет «Интерфакс».
Блоцкий является членом партии КПРФ. Ее представители уточнили, что депутат принял решение покинуть Госдуму по собственному желанию.
«Это решение основано на заявлении самого Блоцкого», - заявил его коллега Николай Коломейцев.
Блоцкий задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 миллиарда рублей. В том же году стало известно, что у депутата в наличии два автомобиля Porsche. На сегодняшний день Блоцкий занимает должность зампреда комитета по аграрным вопросам.