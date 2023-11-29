Песков назвал Запад непредсказуемым

"Давайте не будем забегать вперед. Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас весьма ограничены в возможностях что-либо прогнозировать", - сказал представитель Кремля.



"Мы сохраняем свою заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми, что мы и делаем с теми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - добавил Песков.