Патрушев заявил о намерении Запада расчленить Россию

Стратегическая цель западных стран, ради которой они навязывают неонацизм Европе, - расчленение России и уничтожение Русского мира, уверен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Запад вступил в новую фазу противостояния с Россией. Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели - расчленить нашу страну, уничтожить Русский мир и истребить народы, населяющие Россию", - написал он в предисловии к книге Александра Щипкова "Незавершенный нацизм". Презентация издания состоялась в Москве.

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Секретарь Совбеза РФ указал, что идеи "чернорубашечников и коричневых" подхватываются "творцами цветных революций, которые навязывают ксенофобию для насильственного смещения легитимных правительств, создания хаоса в некогда стабильных регионах".

"Для оправдания глобального неравенства, сохранения однополярного мира атлантисты не пренебрегают идеями расового, этнического, культурного и экономического превосходства, лишая целые народы перспектив независимого социально-экономического и культурно-цивилизационного развития", - констатировал он.

Искоренение идей нацизма

По словам Патрушева, подогревая межнациональную рознь, взращивая и всецело поддерживая сторонников экстремизма, шовинизма и всех форм радикализма, Запад создает реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной устойчивости и единству общества.

"В основе подхода, продвигаемого Россией, лежит формирование нетерпимости к любым формам дискриминации, недопущение оправдания и реабилитации нацистских и фашистских злодеяний", - подчеркнул он.

Как отметил секретарь Совбеза, публикация Щипкова подтверждает важность продолжения научных исследований, направленных на "искоренение идей неонацизма, на развитие критического мышления, отвергающего любые попытки распространения антигуманных взглядов и манипулирования этническими мифами".