"Откровения" украинского политика Давида Арахамии о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон запретил Украине подписывать мирные соглашения с Россией, подтверждают провокацию Киева в Буче, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС
«Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Всё это ещё раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — сказала она, отметив, что российская сторона много раз указывала на данные вещи. RT на русском