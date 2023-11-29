Захарова прокомментировала слова Арахамии про переговоры в 2022 году

«Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Всё это ещё раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — сказала она, отметив, что российская сторона много раз указывала на данные вещи. RT на русском