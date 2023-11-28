Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной 2022 года

Во время переговоров с Украиной в 2022 году Москва руководствовалась защитой Донбасса. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.
Коме того, участвовавший в тех переговорах помощник Владимира Путина рассказал, что Россия ставила несколько условий для заключения мира.
«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса», — заявил Мединский.
Также он сообщил, что в договоре был прописан целый ряд гуманитарных требований.
Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих. Однако в итоге переговоры были заморожены.