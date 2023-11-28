Небензя: США фактически прекратили борьбу с ИГ в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники практически полностью прекратили борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

«При этом борьбу с ИГ и «Аль-Каидой» в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил», — заявил он.

Небензя также предупредил, что Сирия может быть втянута в ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной. По словам постпреда, «тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией» конфликта между Палестиной и Израилем. Он указал, что Сирия, как и некоторые ее соседи по ближневосточному региону, «буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию».