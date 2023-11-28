Джабаров обвинил Шольца в экономическом кризисе в ФРГ

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По словам Шольца, граждане могут положиться на то, что Германия выполнит все обещания, поскольку ФРГ «стоит на пороге новой эры», его выступление в парламенте транслировал официальный сайт бундерстага. Глава христианско-демократического союза страны Фридрих Мерц назвал выступление канцлера «позором», подчеркнув, что в правительстве находятся люди, ничего не понимающие в профильных направлениях возглавляемых ими министерств.

По мнению Джабарова, Шольц «неоднократно доказывал», что является «большим лжецом».

«Его заявление о том, что экономический кризис не затронет граждан страны — тоже ложь. Германия находится в тяжелом положении, в которое Шольц сам загнал свою страну, пойдя на поводу у американцев», — сказал сенатор.

Он отнес к факторам, «подкосившим экономику» Германии отказ председателя ФРГ от поставок газа, нефти и угля из России, а также бездействие в вопросе по российскому газопроводу «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Это государство входит в режим стагнации, а дальше его ждет рецессия, что только усугубит положение Шольца, считает Джабаров.

«Если он (Олаф Шольц, — Прим ред.) дотянет до следующих выборов, то там он потерпит сокрушительное поражение. В лучшем случае он будет младшим партнером в коалиции», — цитирует издание собеседника.

Вместе с тем, как утверждает Джабаров, Германия не решится отменить санкции против России даже после выборов, поскольку продолжит следовать за США из-за осознания угроз для себя.