Джабаров обвинил канцлера Шольца в экономическом кризисе в ФРГ
Заявление канцлера Олафа Шольца о том, что экономический кризис не затронет граждан Германии — это ложь. Он сам подвел свою страну под него, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам Шольца, граждане могут положиться на то, что Германия выполнит все обещания, поскольку ФРГ «стоит на пороге новой эры», его выступление в парламенте транслировал официальный сайт бундерстага. Глава христианско-демократического союза страны Фридрих Мерц назвал выступление канцлера «позором», подчеркнув, что в правительстве находятся люди, ничего не понимающие в профильных направлениях возглавляемых ими министерств.
По мнению Джабарова, Шольц «неоднократно доказывал», что является «большим лжецом».
«Его заявление о том, что экономический кризис не затронет граждан страны — тоже ложь. Германия находится в тяжелом положении, в которое Шольц сам загнал свою страну, пойдя на поводу у американцев», — сказал сенатор.
Он отнес к факторам, «подкосившим экономику» Германии отказ председателя ФРГ от поставок газа, нефти и угля из России, а также бездействие в вопросе по российскому газопроводу «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Это государство входит в режим стагнации, а дальше его ждет рецессия, что только усугубит положение Шольца, считает Джабаров.
«Если он (Олаф Шольц, — Прим ред.) дотянет до следующих выборов, то там он потерпит сокрушительное поражение. В лучшем случае он будет младшим партнером в коалиции», — цитирует издание собеседника.
Вместе с тем, как утверждает Джабаров, Германия не решится отменить санкции против России даже после выборов, поскольку продолжит следовать за США из-за осознания угроз для себя.
Ранее член Комитета Государственной Думы по контролю генерал-майор запаса Леонид Ивлев также указал на «постоянное лицемерие» Шольца. При этом реакция была направлена на заявление германского канцлера о призыве Президента РФ Владимира Путина завершить спецоперацию.