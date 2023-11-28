Путин призвал помнить уроки революции и распада СССР

Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшим за ней гражданской войны и распада СССР. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин , передает ТАСС .

«Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада СССР 1991 года», — сказал он.

По словам Путина, несмотря на большое количество прошедших с тех пор лет, нынешнему поколению по-прежнему приходится «расплачиваться за допущенные тогда просчеты, потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, слабость центральной власти».