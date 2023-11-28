Путин заявил о желании Запада расчленить Россию

Западу не нужна большая Россия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства также добавил, что на Западе хотят расчленить и разграбить Россию. Газета.ру
«Наше многообразие и единство культур, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия — тюрьма народов, а сами русские — народ рабов — слышали это много раз на протяжении веков. Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — сказал он. RT на русском.
Конкурентное преимущество России и ее сила заключаются в многообразии культур, традиций и обычаев, и необходимо это преимущество укреплять и беречь, отметил глава государства.
Однако многообразие культур РФ не укладывается в миропонимание Запада, основанное на желании эксплуатации, добавил он. Парламентская газета.