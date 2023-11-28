Страны Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

Как следует из текста, они "выражают сожаление по поводу решения, позволившего министру иностранных дел России Сергею Лаврову лично участвовать в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье". Газета.ру

В частности, глава МИД Эстонии заявил, что его страна не хочет нести ответственность за последствия, к которым может привести участие российского министра. «Это противоречит нашим основным принципам», — сообщил он. Lenta.ru