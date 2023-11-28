«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила она.

По её словам, эту позицию блокировали США и Британия, как в полемике, так и в Совбезе ООН.