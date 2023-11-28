Захарова заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа.
«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила она.
По её словам, эту позицию блокировали США и Британия, как в полемике, так и в Совбезе ООН.
Захарова также отметила, что недавнее объявление гуманитарных пауз в анклаве — большой шаг вперёд.
«Ужасающая статистика требовала принятия срочных мер», — добавила она.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.