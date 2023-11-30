Борт Лаврова изменил ранее запланированный маршрут

Длина маршрута министерского борта составила около 4 тыс. км, путь занял более пяти часов. Самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя ранее ожидался маршрут через Болгарию. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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В ноте МИД Болгарии, которой располагает агентство, в частности, говорится: "Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой <…>. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС".

Эксперты полагают, что это не связано с санкциями, так как сам Лавров входит в санкционный список ЕС.

"Возможно, официальная София боится Захарову, даже летящую в самолете", - сказал собеседник ТАСС в дипломатических кругах.

В 2022 году Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. МИД РФ заявил тогда, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации.